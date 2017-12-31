أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.

في غضون ذلك، تعد ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا من أولى العواصم التي تحتفل برأس السنة، ذلك أنها تستقبل العام الجديد الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش، أما في سيدني الأسترالية فعلى الواحدة ظهرا بالتوقيت نفسه.

ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين.

وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين