ورغم أن سوق انتقالات الشتاء عادة ما تكون أقل حيوية من الصيف بسبب استقرار اللاعبين والأندية نسبيا في منتصف الموسم، فإن عددا من النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة مع أنديتهم، قدموا في يناير.

ومن أبرز انتقالات الشتاء في السنوات السابقة، رحيل الأوروغواياني لويس سواريز من أياكس أمستردام إلى ليفربول الإنجليزي في شتاء 2011، والإسباني فرناندو توريس من ليفربول إلى تشلسي الإنجليزي في نفس الوقت، والبوسني إيدن دجيكو من فولفسبرغ الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في شتاء 2011 أيضا.

وعلى النهج ذاته، يتوقع أن يشهد شتاء 2018 انتقالات قوية، بعضها حدث بالفعل وبعضها الآخر على الطريق، وأبرز هذه الانتقالات:

أغلى مدافع في التاريخ

أصبح الهولندي فيرجل فان دايك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، عندما أتم ليفربول انتقاله من ساوثمبتون حتى قبل بدء الانتقالات، مع إتمام الصفقة بشكل رسمي يوم الأول من يناير.

وكلف فان دايك خزينة ليفربول 84 مليون يورو، وسيكون حجر الأساس في محاولة المدرب يورغن كلوب لإعادة ترميم خطه الدفاعي المهزوز.

تسريبات "نايكي"

أشار الموقع الرسمي لشركة "نايكي" في قسمه المخصص لكرة القدم، إلى انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة الإسباني، خلال منشور ترويجي عن اللاعب يؤكد انضمامه إلى النادي الكتالوني، أحد أكبر الأندية المتعاقدة مع "نايكي".

واقترب كوتينيو كثيرا من الانتقال لبرشلونة خلال الصيف الماضي، لكن تعقيدات كثيرة وضعها ليفربول حالت دون انتقال اللاعب لـ"كامب نو"، لكن الحديث عن الانتقال المرتقب عاد مع اقتراب موعد فتح سوق انتقالات الشتاء مساء الأحد.

الهداف الأفريقي

كثرت الأنباء عن رغبة الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الرحيل عن ناديه الألماني بوروسيا دورتموند، بعد زيادة المشكلات بين اللاعب وإدارة النادي.

ويعتبر تشلسي من أكثر الفرق المهتمة بالتعاقد مع المهاجم، الذي تبدو وجهته المقبلة إلى إنجلترا.. أو الصين.

الساحر الألماني

كثر الحديث عن رغبة برشلونة الإسباني بالتعاقد مع صانع ألعاب منتخب ألمانيا وأرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، لكن العملاق الكتالوني قد يواجه منافسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقد يضطر أرسنال للاستغناء عن اللاعب في الشتاء، وذلك لأن عقده سينتهي الصيف المقبل، مما يعني رحيله وقتها بالمجان.

حلم روسيا

سيحاول المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج الرحيل عن ليفربول بأي شكل من الأشكال في الشتاء، للحفاظ على فرصه باللعب للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2018 المقبل.

وفقد ستوريدج مكانته في ليفربول بسبب كثرة الإصابات وتراجع المستوى، مما أبعده عن المنتخب الإنجليزي وهدد مكانه في الفريق الذي سيسافر إلى روسيا.

محاولة خطف سريعة

ستحاول عدد من الأندية الكبرى في إنجلترا، "خطف" البرازيلي ريتشارليسون، أحد أبرز اكتشافات الدوري الممتاز هذا الموسم من ناديه واتفورد.

ورغم صعوبة المهمة فإن أندية توتنهام وأرسنال وعددا من أندية الصين، ستحاول الحصول على توقيع اللاعب هذا الشتاء.