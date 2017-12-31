وتقدم الحانة، التي تحمل اسم "سكايلاين"، خدماتها مقابل تعريفة غير اعتيادية هي بيتكوين واحد، غير أن هذا العرض لا يبدو مغريا لكثيرين في ظل السعر الحالي لهذه العملة الافتراضية.

وتقع حانة "سكايلاين" في الطبقة الخامسة والأربعين من ناطحة سحاب، وتعد من "أعلى ناد للعملة المشفرة في العالم"، وهي تعد روادها بسهرة رأس سنة مترفة مع الشمبانيا والكركند والكافيار للزبائن، الذين سيتعين عليهم ارتداء الأبيض في هذه السهرة التي تحمل عنوان "بيانكو".

وهذه المرة الأولى، التي تعرض فيها هذه الحانة الراقية إمكان قضاء سهرة مترفة في مقابل بيتكوين واحد إضافة إلى مجموعة عروضها العادية.

وسجل سعر البيتكوين ارتفاعا كبيرا هذه السنة، إذ لامس مستوى 20 ألف دولار الأسبوع الماضي بعدما بدأ العام 2017 عند مستوى ألف دولار تقريبا، فيما قارب سعر البتكوين الأحد 13 الف دولار.

وأشار مدير حانة "سكايلاين"، سوبايش راجامانيكام، إلى أنه تلقى اتصالات عدة للاستفسار عن هذا الموضوع، من دون تسجيل أي حجز.

وكانت حانة "سكايلاين" الأولى من نوعها في سنغافورة، التي تتقاضى ثمن سهراتها بالعملة المشفرة، اذ بدأت في الأساس بتلقي مدفوعات بعملة "إيثيريوم" المنافسة للبتكوين.