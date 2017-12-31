وسيباع الهاتف الجديد مقابل 67 دولار أميركيا، وسيزود بنظام تشغيل بسيط يستطيع تشغيل بعض التطبيقات الأساسية في نظام أندوريد.

وكانت النسخ السابقة من الهاتف تدعم الجيلين الثاني والثالث من شبكات الهواتف.

ومن المهام التي يمكن أن يقوم بها نوكيا 3310 تحميل تطبيق واتساب لتبادل الرسائل.

والجيل الرابع أسرع 5-7 مرات من الجيل الثالث، وسرعته تبلغ 150 ميغا بايت في الثانية.

لكن الهاتف الجديد يشترك مع سابقيه في أمور عدة منها، حجم البطارية ومساحة الشاشة.

وظهر هاتف نوكيا 3310 الجديد خلال معرض نظمته هيئة تنظيم الاتصالات في الصين.