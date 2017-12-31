وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ينسجم مع استقرار سعر العملة، وذلك في الحدود التي تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركي.

وشرعت مصر في تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ويجري استخدام الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية، مقابل الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وظل الجنيه مستقرا تقريبا عند المستوى نفسه في الأشهر الأخيرة، ليجرى تداوله عند نحو 17.69 جنيه للدولار في تداولات الأحد.