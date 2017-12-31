وبحسب موقع "مشابل" فإن المبيعات التي أحرزتها شركة "أبل" بهاتف "آيفون" فاقت منتجات الشركات الأخرى بفارق كبير.

وأوضحت بيانات من شركة "جي بي إتش إنسايتس"، أن "أبل" ستكون قد باعت بنهاية السنة الحالية، 223 مليون هاتف.

ويشكل الرقم الجديد تقدما ملحوظا، بالنسبة إلى الشركة، ذلك أن مبيعات السنة الماضية، استقرت عند 211 مليون هاتف.

أما شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية فحلت في المرتبة الثانية، إذ لم تبع سوى 33 مليون هاتف.

ولم تظهر البيانات نسخة آيفون التي حققت أكبر المبيعات، لكن "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق أن "آيفون X" لم يحقق التوقعات، بخلاف باقي الموديلات.

لكن سامسونغ مستفيدة من مبيعات "آيفون"، ذلك أن الشركة الأميركية تعتمد على منافستها الكورية الجنوبية، للحصول على شاشات "أوليد" المميزة، وما تزال غير قادرة حتى اليوم على صناعتها.