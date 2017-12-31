وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للكنائس ووضعت البوابات الإلكترونية على أبوابها، كما اعتلى أفراد الأمن المباني السكنية المحيطة بها، ومنعوا مرور السيارات في محيطها.

كما نشرت قوات الأمن حواجز أمنية ثابتة ومتحركة.

وشنت قوات الأمن على عدد من المناطق بالعريش وبئر العبد حملة أمنية، وألقت القبض على 11 شخصا مطلوبين لتنفيذ أحكام، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم.