وذكر بودجمون عبر وسائل الإعلام الاجتماعي من بروكسل أنه ينبغي على إسبانيا "الاعتراف بنتائج انتخابات 21 ديسمبر وبدأ التفاوض سياسيا مع حكومة كتالونيا الشرعية".

وأقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بودجمون وحكومته بعدما صوت البرلمان الإقليمي لصالح إعلان الانفصال عن باقي البلاد في أكتوبر.

وفازت الأحزاب المؤيدة للانفصال، لاسيما حزب بودجمون، بمعظم المقاعد في انتخابات الأسبوع الماضي.

ولم يقل بودجمون، الذي فر إلى بلجيكا لتجنب تحقيق قضائي في اتهامات التمرد من جانبه وحكومته، ما إذا كان يعتزم العودة إلى إسبانيا أم لا.