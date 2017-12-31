وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية"، فإن بوديت كتيترا ديلوك، البالغ من العمر 34 عاما، أغرى مستثمرين بأرباح سريعة، إذا ضخوا أموال في شركتين يملكهما، من خلال ما يسمى بالطريقة الهرمية.

وتقوم الطريقة الهرمية على توزيع الأرباح على المستثمرين القدامى، كما يجدُ المنخرطون أنفسهم مدعويين إلى جلب مستثمرين آخرين حتى يكسبوا أرباحا.

واستطاع المحتال التايلاندي الاستيلاء على قرابة 162 مليون دولار كاملة من نحو 40 ألف شخص انطلت عليهم الحيلة.

وتلقى المستثمرون وعودا بأن تذهب أموالهم إلى أصول عقارية ومنتجات تجميلية فضلا عن شركات سيارات، لكن شيئا من ذلك لم يحصل.

ويوجد اليوم 2653 ضحية معروفة للمستثمر المحتال، وقررت المحكمة أن ديلوك بخمس سنوات من السجن لكل حالة، أي ما مجموعه 13.265 سنة لكنها خفضت الحكم إلى النصف بعدما أقر ديلوك بـ"ذنبه".