وفحص فريق البحث بيانات 1306 سيدات في 13 تجربة سريرية مختلفة، وطلب من بعض المشاركات بشكل عشوائي ممارسة اليوغا، مع عدم منح الباقيات أي علاج أو اللجوء لنوع مختلف من التدخل مثل التثقيف الصحي أو أشكال أخرى من التدريبات الرياضة.

وتوصلت الدراسة إلى أن اليوغا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والقلق المرتبط بهذه الأعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

وقال كبير الباحثين، هولغر كريمر، مدير الأبحاث في إدارة الطب الباطني والتكاملي بمستشفى إسن وجامعة دايسبورغ - إسن بألمانيا: "كانت هناك بالفعل إشارات في دراسات سابقة إلى أن اليوغا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث مثل الاكتئاب أو مشكلات النوم".

وأضاف: "اعتمادا على البيانات الجديدة يمكن أن تخفف اليوغا من الأعراض الجسدية مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي والإرهاق".

وأوضحت الدراسة الجديدة أن اليوغا كانت أفضل من أي رياضات أخرى، وكذلك من التثقيف الصحي، في تخفيف الأعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

واشتملت الدراسة على 4 تجارب سريرية من الولايات المتحدة و3 من الهند وتجربتين من كل من البرازيل والصين، وتجربة من كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية.