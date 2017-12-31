وبحسب "سكاي نيوز" فإن السيارة التي جرى حجزها لا نوافذ لها ولا لوحة ترقيم، وكانت تسير على طريق في مقاطعة تشيشير، شمال غرب البلاد.

وتظهر الصورة، السيارة وهي محطمة بشكل شبه كامل، إذ تبدو كما لو أنها قد تعرضت لحوادث عدة، وهو ما يجعلها غير صالحة للقيادة.

وتلقت الشرطة بلاغا عن سيارة في وضعية خطيرة تسير عن الطريق من دون أي ضمان، وهو ما يشكل خطرا محدقا على سائقها وباقي العربات الأخرى.