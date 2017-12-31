وفي مباراته الأولى منذ الرابع من ديسمبر، أحرز كوري 38 نقطة بما في ذلك 10 تصويبات ثلاثية.

وأضاف كلاي طومسون 21 نقطة، بينها 5 تصويبات ثلاثية، بينما ساهم كيفن دورانت بتسجيل 20 نقطة لصالح وريورز حامل اللقب (29 انتصارا مقابل 8 هزائم).

وأحرز المبتدئ دونوفان ميتشل 29 نقطة، ليمنح يوتا جاز الفوز 104-101 على كليفلاند كافاليرز.

وأضاف ديريك فافورز 19 نقطة، وسجل ريكي روبيو 16 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليتغلب يوتا (16-21) على وصيف الموسم الماضي للمرة الرابعة على التوالي.

ولعب ليبرون جيمس يوم عيد ميلاده 33، وسجل 29 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة، لكن كليفلاند (24-12) خسر للمرة الرابعة في 5 مباريات.

وسجل دينيس شرودر 22 نقطة ليفوز أتلانتا هوكس 104-89 على بورتلاند تريل بليزرز، ويحقق انتصاره الثالث في 4 مباريات.

وتغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 107-102 على دنفر ناغتس، وميامي هيت 117-111 على أورلاندو ماجيك، بينما فاز ديترويت بيستونز 93-79 على سان أنطونيو سبيرز.