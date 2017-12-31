وبحسب المصدر نفسه، فإن البنك أوعز منذ 2015، لوحدة بحثية أن تنظر في إمكانية طرح عملية رقمية مرتبطة بالجنيه الإسترليني.

وفي حال جرت الموافقة على الأمر، فإن إصدار البنك عملات رقمية سيحدثُ تغييرا ثوريا في المعاملات البنكية، إذ لا تزال مؤسسات مالية كثيرة "حذرة" إزاء العملات الجديدة.

فضلا عن ذلك، سيكون بوسع مواطني بريطانيا استخدام العملة الرقمية في شراء الأغراض العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، دون حاجة إلى أساليب الدفع القديمة.

وأجرى بنك أو إنجلاند اختبارات للعملات الرقمية، ومنها بيتكوين، بغرض الاطلاع على نجاعة إجراء الصفقات الرقمية.

وارتفعت قيمة بيتكوين بشكل لافت خلال العام الجاري، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير الماضي، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الجاري، إلى 16 ألف دولار، غير أنها هبطت سريعا بعد ذلك.

وقال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إنه التقى مؤخرا بعدد من رؤساء البنوك المركزية وناقش معهم إطلاق عمليات رقمية.