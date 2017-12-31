وتحدث النجم البرتغالي (32 عاما) عن مشروعاته المستقبلية قائلا: "أريد مثلا تجربة إنتاج الأفلام. ثم متابعة أعمالي الخاصة، فنادقي وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقدي مع شركة الملابس الرياضية (نايكي). أريد التعلم أن أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما كان عمري 27 أو 28 سنة".

وقال الدون في مقابلة تلفزيونية لـ"سكاي سبورت إيطاليا" مع نجم يوفنتوس الأسبق، أليساندرو دل بييرو، ستعرض مع مطلع عام 2018: "تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع..".

وأكد الهداف التاريخي للنادي الملكي أنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وخلال المقابلة، كشف رونالدو عن أنه كان في طريقه للانضمام إلى صفوف اليوفي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2003، والذي تم بسبب تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي عن الكالتشيو الإيطالي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سيبلغ 33 عاما في 5 فبراير المقبل، ولا يزال مرتبطا مع نادي ريال مدريد حتى يونيو 2021.