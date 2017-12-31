ونجح الحارس الشاب (18 سنة) العائد من الإصابة بالقيام بتصديات عد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في فلورنسا.

وقال دوناروما "لدي عقد لأربع سنوات وأنا سعيد هنا. أنا فخور لخوض 100 مباراة بـ(اللونين) الأحمر والأسود. أريد أن أشكر الجميع" الأشخاص في ميلانيلو (مركز التدريب)، الجهاز الفني وزملائي".

وكان دوناروما أثار غضب مشجعي ميلان، بعد تقارير أشارت إلى رغبته إلغاء عقده وسط مزاعم أنه تم الضغط عليه لتمديده الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو (7.1 مليون دولار) سنويا.

وغاب دوناروما عن فوز ميلان على إنتر في ربع نهائي الكأس الأربعاء الماضي للإصابة، ولعب بدلا منه شقيقه الأكبر أنطونيو في أول مبارياته مع ميلان.

وقد وصف أنطونيو (27 عاما) بـ"الطفيلي" بعد انضمامه إلى النادي بمبلغ قدر بمليون يورو سنويا، ضمن صفقة تمديد عقد شقيقه اليافع.

وأضاف جانلويجي "أنا فخور جدا بأنطونيو. نعمل دائما بجهد مع مدرب الحراس (الفريدو) ماغني. قام بمجهود جيد بعد استدعائه لخوض الديربي، وأداؤه كان رائعا".