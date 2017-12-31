وخاض أندرسون الذي قدم عروضا جيدة خلال هذه البطولة، ثلاث مباريات فيها فاز بها جميعها.



وثأر أندرسون بالتالي لخسارته أمام أغوت في المباراة الوحيدة السابقة التي جمعت بينهما.



وقال أندرسون "أمر رائع أن الفوز ببطولة عمرها 10 سنوات وسبق أن توج بها أبطال كبار".



وأضاف "أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبت فيها وأتطلع قدما للأسابيع القليلة المقبلة وبطبيعة الحال العام الجديد".



وتابع "لقد وضعت أهدافا كبيرة لي وهذه بداية جديدة لتحقيقها. لا شك بأن الفوز هنا سيرفع من معنوياتي".



ويخوض أندرسون غمار دورة بيون الهندية الأسبوع المقبل قبل التوجه إلى أستراليا وتحديدا إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.



وحل النمسوي دومينيك تييم ثالثا بفوزه على الأسباني بابلو كارينيو بوستا 6-3 و6-4.



وشهدت الدورة التي تعد بمثابة إشارة انطلاق للموسم الجديد في كرة المضرب، انسحاب اسمين بارزين هما المصنف أول عالميا الأسباني رافايل نادال الذي اعتذر قبل انطلاقها، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كان من المقرر ان يخوض الجمعة مباراته الأولى.



وأتى اعتذار اللاعبين بسبب الاصابة: نادال في ركبته، وهي إصابة يحملها منذ الأسابيع الأخيرة للموسم الماضي، وديوكوفيتش بسبب إصابة في المرفق أبعدته عن الملاعب منذ وليو الماضي.

