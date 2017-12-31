وشارك في المباراة لاعبو الأهلي وبعض من لاعبي أندية الدوري المصري، بالإضافة إلي بعض المحترفين المصريين ونجوم الدوريات العربية.
سجل هدفي الأهلي مؤمن زكريا (40) وأحمد الشيخ (52) ولاتلتيكو مدريد الفرنسي كيفن غاميرو "هاتريك" (64 و73 و81).
وشهدت المباراة حضور 50 ألف مشجع ، تقدمهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من الشخصيات الرياضية السعودية ومجلس إدارة النادي الأهلي.
أتلتيكو مدريد يفوز على الأهلي في مباراة "ضد الإرهاب"
وشارك في المباراة لاعبو الأهلي وبعض من لاعبي أندية الدوري المصري، بالإضافة إلي بعض المحترفين المصريين ونجوم الدوريات العربية.