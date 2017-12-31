وخرج روميلو لوكاكو متصدر هدافي يونايتد محمولا على محفة في وقت مبكر من المباراة، وافتقر الفريق للإبداع في الهجوم لينهي الشهر الحالي بأربعة انتصارات في 9 مباريات بجميع المسابقات وبدون فوز في آخر 4 مباريات.

وبدأ فريق المدرب جوزيه مورينيو المباراة بشكل جيد، وكاد لوكاكو أن يمنحه التقدم في الدقيقة الثالثة عندما حول تمريرة عرضية من خوان ماتا بضربة رأس فوق العارضة، فيما حادت ضربة رأس من جيسي لينغارد عن المرمى في نهاية الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا لبول بوغبا بشكل صحيح قرب النهاية، عندما وضع اللاعب الفرنسي الكرة داخل الشباك بعد تسديدة من أنطوني مارسيال، عندما بدا أنها كانت في طريقها للاصطدام بالقائم.

وكاد ساوثامبتون أن يخطف فوزه الأول في 8 مباريات حين سدد شين لونغ كرة، أبعدها ديفيد دي خيا بقدمه إلى فوق العارضة.