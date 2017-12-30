وتضم الحملة 13 منظمة هي المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، والمرصد البلوشي لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات في أوروبا، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان في البحرين، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان "لايف"، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لدعم حق تقرير المصير والاستقلال من الاحتلال الفارسي، والمرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب، والبوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية.

ودعت القوى الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها إلى "الاستمرار في تصعيد المظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن"، ودعت شبابها بالداخل إلى "الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني"، وتنظيم أنفسهم والحضور في المظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية بالزي التقليدي، وفق ما ذكرت وكالة وام.

كما دعتهم لرفع اللافتات الوطنية التي "تدل على مطالب الشعوب غير الفارسية في التحرر والخلاص من الاحتلال الفارسي حتى إسقاط النظام الإرهابي القمعي الحاكم على رقاب الشعوب غير الفارسية، واستبداله بنظام ديمقراطي تعددي يضمن للمواطن الفارسي حقوق المواطنة وفق القوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع حصول الشعوب المحتلة لحقوقها الوطنية والإنسانية و حقها في تقرير المصير في جغرافية إيران السياسية".

ولفت بيان صادر عن الاجتماع إلى "الأحداث المتسارعة في جغرافية إيران السياسية، حيث تابع العالم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بالمدن الكبرى ما تعرف بجغرافية إيران السياسية خلال اليومين الماضيين، رغم البطش والقمع المستمر للنشطاء السياسيين من قبل سلطات الاحتلال الفارسي الغاشم، إلا أن الثورة لم تخمد".

وأضاف البيان: "إن الحراك الجماهيري المناهض لحكومة الاحتلال الفارسي زاد من قبل الشعوب غير الفارسية في عدد من المدن، منها مشهد و نيشابور و يزد و غيرها، وتوسعت رقعة الاحتجاجات والمظاهرات ورفع سقف مطالب المتظاهرين العادلة في إسقاط النظام من أجل العيش الحر الكريم و نيل الحقوق الإنسانية".