وأظهر المقطع ألسنة النيران تتعالى في السماء، فيما تأكد إلى حدود الساعة إصابة شخص واحد من جراء استنشاق الدخان، جرى نقله إلى المستشفى.

وقالت "ديلي ميل" إن المبنى يقع بالقرب من أفليكس، وهو مركز تجاري كبير، مضيفة أن 12 سيارة إطفاء هرعت إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق.

ونصحت السلطات الأمنية الناس بالبقاء بعيدا عن موقع الحريق وسط المدينة، وقالت "يرجى تجنب المنطقة حيث لاتزال الطرق مغلقة".

وشرعت الشرطة في التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، الذي يأتي قبل يوم من الاحتفالات بحلول السنة الجديدة.