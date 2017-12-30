وجاء الهدفان في غضون 3 دقائق، عندما تقدم جيوفاني سيموني لفيورنتينا في الدقيقة 71 بضربة رأس بعد تمريرة كريستيانو بيراجي، قبل أن يدرك شالهان أوغلو التعادل لفريق المدرب جينارو جاتوسو.

وتابع اللاعب التركي، المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة، تسديدة سوسو المرتدة من ماركو سبورتيلو، حارس فيورنتينا وسجل الهدف.

وأصبح رصيد فيورنتينا 27 نقطة في المركز الثامن مقابل 25 نقطة لميلانو، الذي أنفق الملايين على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، في المركز التاسع.

وكان ميلانو محظوظا للبقاء بصفوف مكتملة حتى نهاية الشوط الأول، عقب نجاة أليسيو رومانيولي من الطرد واكتفاء الحكم بإنذاره رغم ارتكابه خطأ ضد سيموني، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما، حارس ميلانو فريقه بتصديه لضربة رأس جيل دياز، قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة.