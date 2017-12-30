وتقدم روما صاحب المركز الرابع بهدف في الدقيقة 31 بعدما حول لورينتسو بليغريني تمريرة إيدن جيكو داخل شباك فريقه السابق.

واعتقد جيكو أنه أضاف الهدف الثاني لروما عندما سدد في مرمى أندريا كونسيلي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو.

وأدرك سيموني ميسيرولي التعادل لساسولو في الدقيقة 78 قبل إلغاء هدف أليساندرو فلورينتسي، الذي شارك في مباراته 200 مع روما، بداعي التسلل ضد جينغز أوندر بعدما راجع حكم الفيديو مرة أخرى.

وحصد بنيفنتو نقطة واحدة من أول 18 مباراة في مشاركته الأولى في دوري الأضواء، وكسر نحسه عندما أحرز ماسيمو كودا هدفا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 64.

ومنح جيوفاني سيموني التقدم لفيورنتينا ضد ميلانو في الدقيقة 71 لكن هاكان شالهان أوغلو أدرك التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق ليحصل الفريق الزائر على نقطة ويتفادى للمرة الأولى هذا الموسم الهزيمة بعد التأخر في النتيجة.

وتجاوز أودينيزي تأخره بهدف من أحد لاعبيه بالخطأ في مرماه ليفوز على بولونيا ويحقق فوزه الخامس على التوالي منذ تولي ماسيمو أودو المسؤولية.

وحول دانيلو تمريرة عرضية داخل شباك فريقه لكن سيلفان فيدمر أدرك التعادل لأودينيزي قبل نهاية الشوط الأول وهز كيفن لازانيا الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في بداية الشوط الثاني.

وأحرز فابيو كوالياريلا هدفين متأخرين ليفوز سامبدوريا 2-صفر على سبال وانتزع كالياري فوزا مفاجئا 2-1 أمام مستضيفه أتلانتا.

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 48 نقطة بعد فوزه 1-صفر أمس الجمعة على مستضيفه كروتوني.