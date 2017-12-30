ويعتبر حادث مقتل شرطي طعنا بالسكين في مركز تجاري، حدثا نادرا في السلطنة التي تتمتع باستقرار أمني كبير.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في تويتر وقوع "جريمة" في مجمع تجاري في العاصمة، موضحة أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة مقتل أحد أفرادها في الحادث، مؤكدة أنها ألقت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختل عقليا".

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي، إن "شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا مشتبه به يتجول بمركز سيتي سنتر مسقط".

وأضاف أن عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا.

وأثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة "أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.