وتقدم الفريق الضيف بهدف مباغث في الدقيقة الثالث من الشوط الأول، قبل أن ينجح صلاح في قلب النتيجة لصالح ليفربول، بهدفين سجلهما في الدقيقة 52 و76.

وبعد هذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليستر في 27 نقطة بالمركز الثامن.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي "البريمرليغ" بـ17 هدفا، بفارق هدف واحد عن متصدر اللائحة هاري كين، مهاجم توتنهام.

وبالعودة إلى مجريات المباراة، تأخر ليفربول بعد ثلاث دقائق من البداية بهدف جيمي فاردي، بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز.

لكن في الشوط الثاني مرر السنغالي ساديو ماني بكعب قدمه بشكل رائع لصلاح داخل منطقة الجزاء، ليدرك التعادل في الدقيقة 52.

وسجل صلاح مجددا بعد تمريرة من جيمس ميلنر، ليراوغ أحد المدافعين ثم يسدد من مدى قريب في شباك الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 76.