وفازت اللاتفية الشابة (20 عاما) المتوجة بلقب بطولة فرنسا على ملاعب رولان غاروس، على الأميركية المخضرمة (36 عاما) والمصنفة أولى عالميا سابقا، بنتيجة 6-2، 3-6، و10-5 (لعبت المجموعة الحاسمة بنظام شوط فاصل تفوز به اللاعبة التي تسبق منافستها إلى إحراز 10 نقاط).

وتأتي المباراة بعد أشهر فقط من وضع سيرينا، حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (23 لقبا)، مولودتها الأولى في سبتمبر، علما بأنها غابت عن الملاعب منذ إحرازها لقب بطولة أستراليا المفتوحة في نهاية يناير 2017.

وقالت وليامز: "المباراة الأولى بعد استراحة طويلة دائما ما تكون صعبة جدا. أنا سعيدة فقط لوجودي هنا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتأمل وليامز التي بدا بشكل واضح خلال المباراة أنها تعاني بدنيا من آثار الابتعاد الطويل عن الملاعب، في الدفاع عن لقبها في أستراليا 2018، علما بأن البطولة ستكون أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد، ومن المقرر انطلاقها في 15 يناير المقبل.

ولم تخف سيرينا أنها كانت "قلقة بعض الشيء" خلال المباراة ضد اللاعبة التي حققت مفاجأة في 2017، بإحرازها باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية، على الملاعب الترابية لبطولة فرنسا المفتوحة.

وخاضت الأميركية مباراتها بهدوء ولم تقدم على مجازفات لجهة سرعة التحرك أو التقدم نحو الشبكة، إلا أنها لم تفقد الزخم الذي عرفت به ضرباتها وإرسالاتها.

من جانبها، أبدت أوستابنكو سعادتها بخوض مباراة أمام وليامز، قائلة: "خضت مباراة أمام مثلي الأعلى عندما كنت صغيرة في السن. كانت فرصة ممتازة للعب ضدها اليوم".

وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها اللاعبتان، كما أنها المرة الأولى تقام فيها مباراة بين لاعبتين في دورة أبوظبي، التي تشكل عمليا إشارة الانطلاق للموسم الجديد في التنس.

وشهدت الدورة انسحاب اسمين بارزين هما المصنف أول عالميا الإسباني رافايل نادال الذي اعتذر قبل انطلاقها، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كان من المقرر أن يخوض الجمعة مباراته الأولى.

وجاء اعتذار اللاعبين بسبب الإصابة: نادال في ركبته، وهي إصابة يحملها منذ الأسابيع الأخيرة للموسم الماضي، وديوكوفيتش بسبب إصابة في المرفق أبعدته عن الملاعب منذ يوليو الماضي.