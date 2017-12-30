ولدت عتاب عام 1947 وتوفيت في 19 أغسطس عام 2007، وقدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأعمال الغنائية المميزة، التي تعاونت فيها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين والمصريين.

وتعد عتاب من أوائل المطربات في السعودية، إذ بدأت بالغناء في المناسبات بعد أن أتمت عامها الثالث عشر، عندما اكتشفها الفنان طلال مداح في ستينيات القرن الماضي.

وفي السبعينيات، تفرغت عتاب تماما للغناء الاحترافي، ولمع نجمها في الوطن العربي بعد أن قدمها "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته بالقاهرة.

كما استطاعت أن تترك لنفسها بصمة مميزة في عالم الفن، لقدرتها على تقديم الفن الاستعراضي. ومن أشهر أعمالها أغنية "جاني الأسمر" التي قدمتها عام 1985.