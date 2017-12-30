وقال الجهاز في بيان "تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز إف إس بي، السبت 30 ديسمبر".

وكان تنظيم داعش المتطرف أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، الذي وقع الأربعاء الماضي.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في الانفجار الذي قيل إنه نجم عن عبوة بدائية الصنع محشوة بقطع معدنية.

وتحتوي العبوة على 200 غرام من المواد الناسفة، وقد انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، إن انفجار سان بطرسبرغ ناجم عن "عمل إرهابي".

وفي أبريل الماضي، وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ، مما أسفر عن 16 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.