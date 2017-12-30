ويدخل فيدرر (36 عاما) سنة 2018 بعد موسم لافت عاد فيه إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، خلف الإسباني رافايل نادال، وأحرز خلاله 7 ألقاب بينها بطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون، ليرفع رصيده من ألقاب "الغراند سلام" إلى 19.

وشكلت عودة فيدرر القوية، نوعا من المفاجأة لكونه اضطر للغياب عن الأشهر الأخيرة من عام 2016 بسبب الإصابة، وسط ترجيحات بصعوبة عودته إلى المنافسات على المستوى الأعلى نظرا لتقدمه في السن.

لكن السويسري الذي بدأ مسيرته الاحترافية عام 1998، أظهر قدرته على البقاء، وعرف خلال الموسم كيف يحافظ على لياقته، لاسيما عبر فترات استراحة طويلة نسبيا، كغيابه عن موسم الدورات التي تقام على الملاعب الترابية، وأبرزها رولان غاروس الفرنسية.

وفي أول اختبار له في الموسم الجديد، لم يجد فيدرر صعوبة في التفوق على سوغيتا (29 عاما والمصنف 69 عالميا) 6-4 و6-3.

وهو الفوز الثاني لفيدرر على الياباني في ثاني مواجهة بينهما، علما بأنه سبق لهما أن التقيا في دورة هاله الألمانية في 2017.