وبدأت الاحتجاجات في إيران الخميس في مدينة مشهد شرقي البلاد، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البيض والدجاج.

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وسرعان ما امتدت المظاهرات من مشهد، وهي مسقط رأس المرشد علي خامنئي، إلى معظم مدن البلاد لتصل إلى قلب العاصمة طهران، الجمعة والسبت.

ويبدو واضحا أن الناشطين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة في مواقع التواصل، في ظل محاولات النظام التعتيم عليها كما حدث في الاحتجاجات الأخيرة قبل سنوات.

وفجرت عملية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح محمود أحمدي نجاد التي أدت إلى فوزه بولاية ثانية عام 2009، موجة احتجاجات استمر لأشهر قبل خنقها من قبل النظام.

وخلال مظاهرات الأيام الثلاثة الماضية، انتشر على شبكات التواصل فيديوهات لمحتجين وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، على غرار "الموت لروحاني" و"الموت للدكتاتور".

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جهود الناشطين

وفي موقع "يوتيوب" نشرت عشرات الفيديوهات القصيرة لتظاهرات في مدن ومناطق إيرانية، مثل أصفهان وكرمانشاه والأحواز ومشهد وقم وطهران وغيرها،

وكانت الفيديوهات المنشورة في شبكات التواصل من المصادر التي اعتمدت عليها وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" و"أسوشيتد برس" و "فرانس برس".

وعرف العالم الخارجي بوجود احتجاجات في مدينة قم وهي معقل لرجال الدين، الجمعة، من خلال لقطات نشرها الناشطون.

وأظهرت لقطات عدة مئات المحتجين وهم ينتقدون خامنئي بالاسم، هاتفين "السيد علي عليه أن يشعر بالعار ويترك البلاد وشأنها".

4 حسابات

وكرست رئيسة ائتلاف مجاهدي خلق وقوى المعارضة الديمقراطية في إيران، مريم رجوي، حسابها في "تويتر" لتحفيز المشاركين في التظاهرات المناوئة لنظام الملالي.

وقالت في تغريدة السبت: "التحية للتظاهرة البطولية للمواطنين في خراسان بدءا من انتفاضة مشهد وإلى تظاهرات مدن شاهرود، واشمر، ونيشابور، وسبزوار، وقوجان، وبجنورد وغيرها من مدن خراسان البطلة".

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والجمعة غردت أيضا:" التحية للمواطنين والشباب في مدن رشت، وساري، و قائمشهر وغيرها من المدن المنتفضة شمالي إيران".

أما حساب لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة ( تجمع إيراني معارض) في "تويتر"، فقد تولى نشر أخبار المظاهرات من مشهد شرقا إلى كرمنشاه غربا.

وأعاد الناشط الأحوازي طه الياسين نشر فيديوهات تظهر الاحتجاجات في منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية، التي تعاني من اضطهاد السلطات الإيرانية.

ونشر حساب "بهاره جديديان" في "تويتر" العشرات من الصور والفيديوهات عن الاحتجاجات، التي وصفها بأنها "تقع في الوطن المحتل".

رغم محاولة وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام من التقليل من حجم التظاهرات، فإن حجمها دفع بعدد من المسؤولين إلى الإعراب عن خشيتهم منها، وطلبت الحكومة من المواطنين عدم المشاركة فيها.