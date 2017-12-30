وقال قبطان السفينة إنها ضبطت خلال دورياتها في الأيام الثلاثة الأخيرة 69 كيلوغراما من الهيرويين أيضا، مشيرا إلى أن جرى الاستعانة بطارئرة مرحية أثناء التفتيش، وفق "فرانس برس".

وأوضحت الوزارة أن المخدرات سترمى في البحر، دون أن تحدد مصدرها أو السواحل التي حصلت عمليات الضبط قربها.

والسفينة "أتش.ام.آي.اس وارامونغا" جزء من القوة البحرية التي يشارك فيها 30 بلدا وتقوم بمهمة المراقبة في شمال المحيط الهندي، في إطار مكافحة الإرهاب.