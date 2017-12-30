وتقام المباراة الأولى التي تجمع منتخبي سلطنة عمان والبحرين في الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي (14:15 بتوقيت غرينيتش) على استاد جابر الدولي، وتليها في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، المباراة الثانية بين العراق والإمارات على الملعب نفسه.
وتقام المباراة النهائية في الخامس من يناير.
واكتمل عقد نصف النهائي الجمعة بتأهل البحرين على حساب قطر حاملة لقب النسخة الأخيرة التي استضافتها السعودية عام 2014، بتعادلهما 1-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، بينما فاز العراق على اليمن بنتيجة 3-صفر.
وتأهل العراق متصدر المجموعة مع 7 نقاط، والبحرين الثانية (5).
أما المجموعة الأولى التي ضمت الكويت المضيفة والسعودية والإمارات وعمان، فتأهل عنها المنتخبان الأخيران.
وتصدرت سلطنة عمان ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، تليها الإمارات مع خمسة.
وفي الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، فازت سلطنة عمان على السعودية بنتيجة 2-صفر، وتعادلت الإمارات مع الكويت سلبا.