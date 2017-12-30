وقال يو هاي بين، من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إفادة صحفية نشرتها صحيفة تشاينا ديلي يوم الجمعة، "أكبر صعوبة تواجهها الصين في مكافحة المواد الأفيونية هي أن مثل هذه العقاقير عليه طلب هائل في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ صحية في أكتوبر، وقال إنه ناقش مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، كيفية "وقف التدفق المميت" للمواد الأفيونية أثناء زيارته للصين في الشهر الماضي.

والمواد الأفيونية تتضمن المسكنات والهيروين والفنتانيل، وهي مواد قابلة للإدمان بدرجة تفوق المورفين بما بين 50 و100 مرة.

وتقول وكالات إنفاد القانون الأميركية وخبراء في مكافحة المخدرات إن الصين هي مصدر معظم الفنتانيل، الذي يوزع في الولايات المتحدة وكذلك الكيماويات المستخدمة في صناعته.

وبينما يدحض المسؤولون الصينيون هذا القول اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة إنتاج وتصدير هذه المواد وأدرجت الفنتانيل والمكونات الأخرى المتصلة به في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة.

وقال يو إن الولايات المتحدة ينبغي أن تكثف الرقابة القانونية وتتقاسم المعلومات المخابراتية مع السلطات الصينية لمكافحة المشكلة.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن وكالة مكافحة المخدرات الصينية ذكرت يوم الخميس أنها أضافت خمس مواد كيماوية يمكن استخدامها في إنتاج الفنتانيل والميثامفيتامينات إلى قائمتها للمواد الخاضعة للرقابة.