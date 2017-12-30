وأعلنت سلطات أوتاوا، حيث بلغت الحرارة 19 درجة تحت الصفر، الجمعة، إلغاء جزء من الفعاليات الاحتفالية بحلول السنة الجديدة في العاصمة الفيدرالية، في ختام سنة شكلت الذكرى الخمسين بعد المائة لتأسيس الكونفدرالية الكندية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الثقافة: "بسبب التحذيرات من البرد القارس ولأسباب خاصة بالصحة والسلامة العامة، فإن الفعاليات المبرمجة في الهواء الطلق في مدينة أوتاوا والعروض الفنية المخصصة لختام الاحتفالات بالذكرى المائة وخمسين قد عدلت وكيفت".

لكن تم الإبقاء على عرض الألعاب النارية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الكندية من موجة البرد القارس التي تجتاح 6 مقاطعات، هي كولومبيا البريطانية وكيبيك وأونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشيوان وألبيرتا، فضلا عن إقليم يوكون الواقع شمال غربي كندا.

وقد سجلت أدنى درجات الحرارة في ريجاينا (ساسكاتشيوان)، ووينيبيغ (كندا)، حيث انخفضت الحرارة إلى 44 و46 درجة تحت الصفر.

وانقطع التيار الكهربائي عن 9 آلاف أسرة، الجمعة، في منطقة وادي فريزر الواقعة في كولومبيا البريطانية.

وفي كيبيك، طلبت شركة الكهرباء من بعض محطات التزلج التخفيف من أنشطتها بغية تعزيز التغذية الكهربائية المقدمة للأفراد.

وقد اضطرت بعض المحطات إلى إغلاق عدة مسارات تزلج فيها.