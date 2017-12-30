وقال ترامب في تغريدة، نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ): #IranProtests

وأضاف "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج".

وتابع "يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها. بما في ذلك الحق في التعبير. العالم يراقب!"

تأتي التغريدة في أعقاب اعتقال السلطات الإيرانية 52 شخصا في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، خلال الاحتجاجات.

ويظهر فيديو، نشره حساب "news_kurdii" على تويتر الجمعة، هجوم قوات الباسيج وعناصر أمنية بلباس مدني على المتظاهرين، وذلك في محاولة منها لإرهاب المنتفضين.

ورصدت تسجيلات مصورة متظاهرين في مشهد وهم يهتفون "الموت لروحاني" و"الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في ما يؤشر إلى غضب شعبي من تركيز السلطات على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.