وأوضح الكرملين أن بوتن، الذي وجه تمنياته إلى قادة العالم بمناسبة العام الجديد، أكد لترامب "الحاجة الخاصة إلى حوار روسي أميركي بناء لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

وتحدث ترامب مرارا عن رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين، حيث يرى مراقبون أن روسيا أجهضت طموحات الولايات المتحدة في سوريا وأوكرانيا ولم تقدم دعما يذكر لواشنطن في حل أزمة كوريا الشمالية.

كما تلاحق موسكو مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو الأمر الذي نفاه بوتن جملة وتفصيلا.