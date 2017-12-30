وحمل التسجيل المصور اسم "فاميلي فيود" أو (خلاف أسري)، وصدر الجمعة وتبلغ مدته ثماني دقائق، وتظهر في التسجيل زوجته بيونسيه وابنته بلو آيفي ذات الخمسة أعوام، وفق "رويترز" السبت.



ويظهر زي بمكان الاعتراف داخل كنيسة أمام بيونسيه، وركز الفيديو على الروابط الأسرية وعلى تمكين المرأة، وتحدث مغني الراب فيه أيضا عن ألم الخيانة.

وفي الفيديو الذي يحمل الكثير من الدلالات والرموز يدخل جاي زي الكنيسة ممسكا بيد ابنته التي ترتدي رداء أبيض ويجلس في موقع الاعتراف، ثم تظهر بيونسيه وهي ترتدي رداء أسود كالذي يرتديه القساوسة وتتابع في هدوء من منبر الوعظ، ثم تجلس على الجانب الآخر من مكان الاعتراف تستمع إليه.

ويتخيل الفيديو أحداثا تدور في المستقبل، إذ تظهر بلو آيفى بعد أن كبرت، ويبدو أنها تحكم العالم مع نساء أخريات ذوات بشرة ملونة تلعب أدوارهن ثلاث ممثلات.

ويظهر في الفيديو رجل وامرأة يمارسان الجنس إلى أن تطعن المرأة شريكها من الظهر، وبعد ساعة من صدوره أصبح الفيديو الأكثر انتشارا على تويتر.

وكان جاي زي (48 عاما) قد اعترف في مقابلة صحفية في نوفمبر الماضي بخيانته لبيونسيه في مرحلة سابقة من زواجهما المستمر منذ تسعة أعوام.

واعتبر كثيرون ألبومه (4:44) الذي يتناول قضايا الحب والحياة وقضايا اجتماعية أخرى بمثابة اعتذار لزوجته.

وتصالح الزوجان وأنجبا توأمين في يونيو الماضي.