وأعلنت ابنتها جيمي أنها توفيت الخميس، بعد صراع استمر لسنتين مع مرض السرطان، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقد عرفت مؤلفة الروايات البوليسية بكتبها التي تحمل عناوين مستوحاة من الأحرف الأبجدية.

وصدر أول كتاب ضمن هذه السلسلة بعنوان "إيه إيز فور أليباي" عام 1982، وآخر هذه الكتب حمل عنوان "واي إيز فور يسترداي" في أغسطس الماضي.

وأوضحت ابنة الكاتبة أن هذا الكتاب هو الأخير ضمن هذه السلسلة، وكتبت على فيسبوك: "كثيرون منكم يعلمون أنها كانت تعتمد موقفا قاطعا إزاء ضرورة عدم تحويل كتبها إلى أفلام أو مسلسلات تلفزيونية، وفي الروحية عينها هي لن تسمح يوما بكتابة أحدهم أي رواية باسمها".

وأضافت: "لهذه الأسباب كلها، وبفعل الحب العميق والاحترام الذي تكنه عائلتنا لعزيزتنا سو، الأبجدية ستنتهي الآن بحرف (واي)".

وقد ترجمت كتب سو غرافتون إلى 26 لغة بحسب الموقع الإلكتروني للكاتبة.