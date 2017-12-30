وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان "استشهد جمال محمد مصلح (21 عاما) وهو من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة الغضب الرابعة شرق مخيم البريج" في وسط القطاع، وفق "فراس برس".

وأوضح القدرة أن مصلح أصيب في صدره خلال المواجهات التي وقعت شرق البريج، ونقل الى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع.

وجرت مواجهات الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات على القرار الأميركي.

وأعلن القدرة في حصيلة لمواجهات الجمعة أن "نحو 50 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، كما اصيب 80 آخرون بالاختناق أو الإغماء نتيجة لقنابل الغاز" المسيل للدموع التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحا فلسطينيا، منهم من أصيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية.