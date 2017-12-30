ففي الولايات المتحدة، امتدت الموجة القطبية التي ضربت الشمال شرقي والغرب الأوسط ، جنوبا حتى مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التي تشتهر بها المدينة.

وقال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا إن درجات الحرارة في شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر السبت، وفق" رويترز".

وتتعرض ولايات أميركية في أعقاب أعياد الميلاد إلى موجة قطبية أدت إلى طقس متجمد ووصلت درجة الحرارة إلى أدنى حد في ولاية مينيسوتا إلى 48 درجة تحت الصفر.

تجمد في تايمز سكوير

وذكر خبراء الأرصاد أن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز سكوير في نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في مانهاتن.

وفي ممفيس وهي مكان للاحتفالات الموسيقية المعروفة في رأس السنة الجديدة، فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 9.4 درجة تحت الصفر وهي تقل بكثير عن المعتاد.

وفي كندا صدرت تحذيرات مماثلة من الطقس الشديد البرودة وقللت السلطات بعض احتفالات رأس السنة.

وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع، وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالي تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.