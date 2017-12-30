وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أن الرابطة استجابت لطلب الوزيرة التي وصفت العبارة بأنها "تتناقض مع الموقف الأخير للولايات المتحدة الأميركية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".

وبعد التغيير، بات يشير الموقع الإلكتروني للرابطة إلى فلسطين على أنها "الأراضي الفلسطينية"، بدل العبارة السابقة "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويظهر الاسم الجديد في قائمة الدول على الموقع الرسمي للرابطة، حيث يصوت المشجعون من كل أنحاء العالم هذه الأيام لاختيار لاعبي مباراة "كل النجوم" المقبلة.

وستقام هذه المباراة في فبراير المقبل في لو أنجليس، حيث يشارك فيها أبرز نجوم أندية المنطقتين الشرقية والغربية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر الجاري اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين، وأشعل موجة انتقادات عالمية بما في ذلك الأمم المتحدة.