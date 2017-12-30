وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 50 محتجا أصيبوا على حدود غزة برصاص أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المتظاهرون في غزة هتافات "الموت لأميركا، والموت لإسرائيل، والموت لترامب". وأطلق نشطاء صواريخ على إسرائيل التي ردت بضربات بالدبابات والطائرات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لحركة حماس في غزة بعد اعتراض صاروخين من الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت على إسرائيل.

وقالت الشرطة إن الصاروخ الثالث أصاب مبنى، مما أدى إلى وقوع أضرار. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الحادثين.

وأثار ترامب غضب الفلسطينيين ودول الشرق الأوسط ودول العالم بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر، متخليا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

وأجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 21 ديسمبر برفض إعلان ترامب. وصوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعية العامة. وعارضت تسع دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت. ولم تدل 21 دولة بأصواتها.