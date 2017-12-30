وتجددت المظاهرات في إيرا ن، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، واتسعت رقعتها لتصل العاصمة طهران، كما شملت مناطق عدة في كرمانشاه والأهواز وقم وأصفهان ورشت وزاهدان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان "إن القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين إلى دولة مارقة تصدر أساسا العنف وسفك الدماء والفوضى".

وأضافت أن واشنطن "تدين بحزم اعتقال متظاهرين سلميين". وتابعت: "نحض كل الدول على أن تدعم علنا شعب إيران ومطالبه بالحقوق الأساسية وبإنهاء الفساد".

اعتقالات في طهران

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين تجمعوا في إحدى ساحات العاصمة طهران، بعد أن رفضوا إخلاء المكان.

ويأتي ذلك غداة اعتقال 52 شخصا في مدينة مشهد، احتجاجا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

وأظهرت تسجيلات مصورة متظاهرين في مدينة مشهد وهم يهتفون "الموت لروحاني". ورددوا أيضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور".

كما رفع المتظاهرون في مدن إيرانية أخرى شعارات من بينها "الموت لحزب الله"، و"استحِ يا سيد علي واترك الحكم" (علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني).

وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم متحدين التهديدات التي أطلقها مسؤولين إيرانيين، اعتبروا المظاهرات "تجمعات غير قانونية ويقودها معارضون للحكومة".