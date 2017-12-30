وهذا الفوز الثالث تواليا لنابولي في الدوري، بعد تلقيه هزيمته الأولى هذا الموسم على يد يوفنتوس حامل اللقب ومنافسه الأساسي (صفر-1 على أرضه)، ثم تعادله بين جماهيره مع فيورنتينا (صفر-صفر).

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 44 لغريمه يوفنتوس الذي يحل على فيرونا، السبت.

وسجل للفريق الجنوبي الحالم بلقبه الأول منذ 1990، قائده وهدافه التاريخي السلوفاكي ماريك هامشيك الذي وجد طريق الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان هامشيك أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي بـ116 هدفا في 471 مباراة خاضها في جميع المسابقات، متفوقا على الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991.