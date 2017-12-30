وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 17 بالمئة مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، وأيضا طلب قوي من الصين.

وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ 2014 .

وفي آخر جلسة تعاملات هذا العام، صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 58 سنتا، أو حوالي 1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.42 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015.

وارتفعت عقود برنت 45 سنتا، أو 1.07 بالمئة لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل. وكانت عقود برنت قد تخطت حاجز 67 دولارا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015.