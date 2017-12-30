وقالت الوكالة: "اكتشفت اليوم (الجمعة) مقبرتان جماعيتان في ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة".

وعثر على المقبرتين في منطقة تسيطر عليها القوات السورية الحكومية.

وأوضح قائد ميداني لوكالة "سانا" أنه بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق في ريف الرقة الغربي من تنظيم داعش "وردت معلومات من الأهالي تفيد بوجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي".

وأضاف أنه "تم التوجه إلى مكان المقبرتين وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين، فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها".

ونقلت الوكالة عن "مسؤول محلي" أن العمل جار على استخراج كل الجثث. كما أوضح أحد العاملين في الدفاع المدني أن العملية قد تستغرق أياما عدة.

مقابر أخرى

وطرد الجيش السوري في صيف العام 2017 تنظيم داعش من أجزاء واسعة من ريف الرقة الغربي والجنوبي. وتعد مدينة الرقة معقل التنظيم المتشدد في سوريا.

وفي 17 ديسمبر 2014 عثر سكان على مقبرة جماعية في محافظة دير الزور تضم جثث 230 شخصا من أقاربهم الذين أعدمهم التنظيم، جميعهم من أفراد عشيرة الشعيطات التي كانت تقاتل ضده شرقي المحافظة.

وبين 25 و27 يونيو 2015 قتل المتشددون أكثر من 200 مدني، من بينهم نساء وأطفال في مدينة كوباني (عين العرب) شمالي سوريا قبل أن يتم طردهم منها.