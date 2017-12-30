وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في مدن كرمانشاه وقم والأهواز وأصفهان وقوجان وساري وقائمشهر وقزوين ورشت وزاهدان، وهمدان وخرم آباد وسبزوار وبجنورد، وفق ما ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "الموت لحزب الله"، و"استحِ يا سيد علي واترك الحكم" (علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني)، و"الموت لروحاني" في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم متحدين التهديدات التي أطلقها مسؤولين إيرانيين، اعتبروا المظاهرات "تجمعات غير قانونية".

وقال اسحق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إن "متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عن التظاهرات التي امتدت الجمعة إلى العاصمة طهران".

"لا للغلاء"

وانضم المواطنون في الأهواز إلى انتفاضة "لا للغلاء" بشعارات من بينها "غادروا سوريا. فكروا فينا"، و"الموت للدكتاتور" و"الشعب يستجدي والحكومة لا تسمع".

وأغلقت قوات الأمن الإيرانية الجسر الرئيسي للمدينة منعا لتوسع نطاق الاحتجاجات، إلا أن عددا من المواطنين عبروا النهر عبر الزوارق للانضمام للمظاهرة.

وفي مدينة أصفهان، احتشد المواطنون في ساحة "انقلاب" وهتفوا بشعار "الموت للدكتاتور"، وداهمت وحدة مكافحة الشغب صفوف المواطنين واعتقلت عددا منهم.

اعتقال متظاهرين

وجاءت المظاهرات الجمعة غداة اعتقال 52 شخصا في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، احتجاجا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

وفي كرمنشاه كانت التظاهرات أكبر، فقد أظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات من المتظاهرين.

وأفادت التقارير أن التظاهرة كانت لمن خسروا أموالهم من جراء انهيار مؤسسات التسليف غير المرخص لها في السنوات الأخيرة.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكة "نظر" الإصلاحية، متظاهرين في مدينة مشهد، وهم يهتفون "الموت لروحاني".