وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في الانفجار الذي قيل إنه نجم عن انفجار قنبلة بدائية الصنع محشوة بقطع معدنية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن انفجار سان بطرسبرغ ناجم عن "عمل إرهابي".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن فرع وزارة الطوارئ في سان بطرسبرغ، أن العبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة، وقد انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

وقالت هيئة الطوارئ الروسية إن 13 شخصا أصيبوا في الحادث، بينما أُجلي أكثر من 50 آخرين إثر الانفجار، حيث دفعت الشرطة بتعزيزات عسكرية إلى الموقع.

وفي أبريل الماضي وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ، مما أسفر عن 16 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.