وكان الأسكتلندي متواجدا في الإمارات لخوض التمارين قبل المشاركة في دورة بريزبين الأسترالية التي تنطلق الأحد، لكنه قبل طلب المنظمين المشاركة في الدورة بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في اللحظة الأخيرة.

وأرغم موراي، حامل لقب ثلاث دورات كبرى، على إنهاء موسمه مبكرا في يوليو بسبب إصابة في الورك، وتراجع إلى المركز السادس عشر حاليا.

وقال موراي، البالغ من العمر 30 عاما، "عندما لا تخوض مباريات رسمية لفترة، تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة إيقاعك. بدأت أشعر بالتحسن في النهاية، لكن يجب أن أتحسن أكثر بالطبع".

وتابع "قررت التوقف بضعة أيام هنا قبل التوجه إلى أستراليا، للتدرب قليلا مع الشبان"، معبرا عن أسفه "لعدم قدرة ديوكوفيتش على اللعب".

وأعلن ديوكوفيتش، المصنف أول في العالم سابقا والذي يعاني من إصابة في مرفق يده، انسحابه في بيان عبر مكتبه الصحافي في بلغراد.

وقال "أصبت بخيبة أمل كبيرة لأني اضطررت للانسحاب من دورة أبوظبي. في الأيام الأخيرة، شعرت مجددا بآلام في مرفقي، وبعد خضوعي للفحص، نصحني الأطباء بعدم المخاطرة والانسحاب من الدورة واستكمال العلاج".

هذا وبلغ الجنوب أفريقي كيفن اندرسون، المصنف 14 عالميا، النهائي بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الخامس عالميا 7-6 (8-6) و6-4 في ساعة و32 دقيقة.

ويلتقي وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة، مع آغوت في النهائي السبت.