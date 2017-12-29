وسجل للنصر عبدالعزيز الجبرين (36) والبرازيلي ليوناردو بيريرا (61) والمغربي محمد فوزير (76)، وللأهلي اليوناني يوانيس فيتفاتسسيدس (59).

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة وحافظ على مركزه الثالث، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 31 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

فيما قاد المصري مصطفى فتحي فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4-صفر بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 بعد أن افتتح زميله السيراليوني الحاج كمارا التسجيل (26).

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الفيحاء عند رصيده السابق 19 نقطة في المركز التاسع.