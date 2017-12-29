وقالت أودريه أزولاي "بصفتي مديرة عامة لليونسكو تسلمت اليوم الإشعار الرسمي من الحكومة الإسرائيلية المتعلق بانسحاب إسرائيل من المنظمة اعتبارا من 31 ديسمبر 2018".

وكانت أزولاي التي أبدت "أسفها العميق" لهذا القرار انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 13 أكتوبر وتسلمت منصبها في نوفمبر.

وقالت أزولاي "إنه في كنف اليونسكو يتسنى للدول التحرك بشكل أفضل للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة وليس خارجها".

وشددت أزولاي على إن لإسرائيل "العضو في اليونسكو منذ 1949" مكانتها الكاملة (...) في كنف منظمة، تلتزم الدفاع عن حرية التعبير، ومكافحة معاداة السامية والعنصرية بكافة أشكالها، وقامت بتطوير برامج تعليمية لتعزيز الوعي في ذكرى المحرقة وتجنب الإبادة الجماعية"، مشددة على دور المنظمة "في حوار الثقافات" و"النضال ضد التطرف العنيف".

وبعيد إعلان الولايات المتحدة في 12 أكتوبر انسحابها من اليونسكو، أعلنت إسرائيل بدورها الانسحاب من المنظمة، متهمة إياها بالانحياز للفلسطينيين، ومعتبرة أنها "مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلا من الحفاظ عليه".